Българският талант Калоян Божков се разписа срещу Бенфика в двубой от Младежката Шампионска лига, но попадението му не беше достатъчно, за да помогне на Динамо Загреб да избегне поражението. Хърватският тим загуби с 2:3, а развръзката на сблъсъка ще стане ясна след реванша в Португалия на 9 декември.

Националът на България до 19 години започна като титуляр и остана на терена през всичките 90 минути, като остави своя отпечатък върху срещата с гол във вратата на португалския гранд.

Божков е роден през 2008 година в Пловдив. В юношеските си години преминава през школите на Векта, Локомотив Пловдив и Лудогорец, преди през миналата година да се присъедини към академията на Динамо Загреб.

Предстоящият реванш на 9 декември ще даде възможност на българския футболист и съотборниците му да потърсят обрат и да продължат участието си в турнира.