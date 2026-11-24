В ЦСКА се вижда промяна под ръководството на Маркус Гиздол, а футболистите вече имат респект към германския треньор. Това заяви бившият капитан на „червените“ Тодор Янчев пред Dsport.bg преди домакинството срещу Трабзонспор в Лигата на конференциите.

„Футболистите имат респект към Маркус Гиздол. Вижда се промяната в самия отбор. При всеки нов треньор играчите са двойно повече мотивирани. Това се вижда и при Маркус Гиздол“, коментира Янчев.

ЦСКА ще приеме Трабзонспор на 26 ноември от 22:00 часа в основната фаза на турнира. Срещата ще бъде първият европейски мач на обновения стадион „Българска армия“. Янчев, който е носил екипите и на двата клуба, очаква двубой между два големи отбора.

„Чудесен сблъсък между два гранда бих казал. ЦСКА е най-добрият отбор в България, Трабзонспор е един от четирите най-добри отбора в Турция наред с Галатасарай, Фенербахче и Бешикташ“, заяви бившият полузащитник.

Янчев обърна внимание и на домакинското предимство. Той е бил на откриването на обновеното съоръжение в мача срещу Славия и заяви, че е впечатлен от стадиона и атмосферата около него.

„Винаги е добре, когато си вкъщи. Както се казва, и стените помагат. Имах щастието да бъда на откриването в мача срещу Славия. Впечатлен съм от съоръжението и атмосферата, която се създава“, каза Янчев.

Сред футболистите на ЦСКА Янчев отличи италианския полузащитник Стефано Сенси. Бившият капитан посочи халфа като играча, който прави най-силно впечатление в състава.

„Безспорно Сенси ми прави най-добро впечатление в ЦСКА. Аз имам и слабост към халфовете, пристрастен съм. Вижда се, че Сенси е с класи над всички“, заяви Янчев.

Следващото изпитание за ЦСКА е именно срещу Трабзонспор. Двубоят ще се проведе на 26 ноември на „Българска армия“, където домакините ще изиграят първия си европейски мач след реконструкцията на стадиона.