Босът на Локомотив София: В пропаст сме, не в дупка

Локомотив София се намира в „пропаст“, а не просто в „дупка“. Така собственикът на клуба Веселин Стоянов определи тежката ситуация около отбора, който е на последно място в класирането и остана без старши треньор след раздялата с Любослав Пенев.

„Това и в най-лошите ни сънища не го е имало – че може Локомотив да бъде на последното място. За мен това е меко казано позор“, заяви Стоянов в интервю за Дарик радио и Dsport. Той добави, че отговорността за излизането от кризата е в клуба и че се прави всичко възможно за промяна.

Според собственика Локомотив разполага с футболисти с добри индивидуални качества, но не е успял да изгради достатъчно силен колектив. В състава има както млади, така и опитни играчи, но съчетанието между тях не е дало очаквания резултат.

„Може би не се получи маята между Любо Пенев и футболистите. Имаме много добри футболисти като индивидуалности, но като отбор и колектив не. Не се получи добре“, каза Стоянов. Той призна, че за класирането „срам“ го е да говори.

Стоянов разкри, че Димитър Васев е бил първият треньор, към когото се е обърнал след решението на Любослав Пенев да се оттегли. Васев обаче е отказал предложението да поеме отбора.

„Веднага, след като Любо Пенев ме уведоми, че се оттегля като старши треньор, първото обаждане бе към Димитър Васев, но получих отказ“, заяви собственикът.

Следващото изпитание пред Локомотив София е гостуването на Левски. Стоянов призова за единство между клуба, футболистите и привържениците и заяви, че Локомотив трябва да бъде поставян над личните интереси.

„Ние сме едно и винаги трябва да бъдем заедно. Ние стоим зад Локомотив, а Локомотив е над всички“, каза той.