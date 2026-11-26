Душан Косич е избран за нов старши треньор на Локомотив София, но назначението му все още не е обявено официално. Според „Мач Телеграф“ словенският специалист ще поеме столичния клуб след като довърши работата си начело на Локомотив Пловдив.

Косич е отложил преминаването си в „Надежда“, тъй като не искал да напуска пловдивския отбор в труден момент. В публикацията се посочва, че между треньора и Локомотив София вече е постигната договорка, но не се посочват конкретни срокове за подписване или представяне.

Като част от възможната сделка е споменат и 19-годишният Севи Идриз. Футболистът е в състава на Локомотив Пловдив и е сред играчите, използвани от Косич през сезона. БТА потвърждава, че Идриз е част от първия отбор на пловдивчани, без да съобщава за договорен трансфер в Локомотив София.

Локомотив Пловдив официално обяви през юни, че Душан Косич ще продължи да води представителния състав. „Душан Косич ще продължи да води отбора“, заяви клубът тогава, опровергавайки появилите се информации за раздяла.

Това решение остава в сила към момента, тъй като няма официално съобщение от Локомотив Пловдив или Локомотив София за промяна на треньорския пост. Втора публикация по темата, цитирана от Gazzetta.bg, също посочва Косич като избрания наставник на столичните „железничари“ и свързва евентуалното му преминаване с привличането на Севи Идриз.

Според „Мач Телеграф“ Косич ще обяви решението си след мача с Черно море за купата. Конкретна дата за евентуалното му начало в Локомотив София, както и параметри по трансфера на Идриз, не са оповестени.