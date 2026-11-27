Локомотив (София) и Славия не успяха да излъчат победител в малкото столично дерби от 16-ия кръг на Първа лига. Двата отбора поделиха точките след нулево равенство на стадион „Локомотив“ в квартал „Надежда“.

Главен съдия на срещата беше Мариян Гребенчарски, а отговорник за системата ВАР – Никола Попов.

Домакините можеха да поведат още в 7-ата минута, когато Адил Тауи изпрати топката във вратата на Славия. След намесата на ВАР обаче попадението не беше зачетено заради положение на засада.

В 17-ата минута Йоан Борносузов отправи опасен удар с глава след изпълнение на корнер, но Мартин Величков демонстрира добър рефлекс и предотврати гол във вратата на Локомотив.

Постепенно „белите“ също започнаха да създават опасности. В 35-ата минута Калоян Костов засече подаване на Спас Делев, но Иван Андонов се справи със ситуацията. Малко по-късно Тауи центрира към Райън Бидунга, който от непосредствена близост не намери очертанията на вратата. В края на първото полувреме Анте Аралица също имаше добра възможност, но не успя да насочи точно топката с глава.

След почивката темпото се запази, като в 71-ата минута Адил Тауи отново опита да изненада противниковата защита. Ударът му от наказателното поле обаче не затрудни Иван Андонов.

В заключителните минути двата състава потърсиха победното попадение. В 88-ата минута Борис Тодоров стреля два пъти след подаване от Умаро Балде, но защитата на Славия успя да блокира опитите му. В добавеното време Ангел Лясков центрира към Мохамед Медфаи, чийто удар с глава премина над напречната греда.

По този начин столичните съперници записаха по една точка. Локомотив (София) продължава да заема последното, 14-о място с 10 точки, докато Славия е осма с актив от 16 пункта.