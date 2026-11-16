Олимпийската шампионка с ансамбъла по художествена гимнастика Лаура Траатс и нейният съпруг Мартин Стефанов ще стават родители на момиченце. Двойката сподели радостната вест по време на специално градинско тържество, посветено на разкриването на пола на първородното им дете.

За емоционалния момент 27-годишната грация и любимият ѝ бяха подготвили тематична торта, покрита с бял шоколад. При разрязването ѝ вътрешността разкри блат в нежен розов цвят, което предизвика бурна радост сред присъстващите. Веднага след това бъдещата майка сложи очила с надпис „Отбор момиче“, запечатвайки празничния миг.