Дара Стоянова спечели бронзов медал с отбора на Берлин в германската Бундеслига по художествена гимнастика. В битката за третото място Берлин победи Нюрнберг с 26:0 точки, а в състава на загубилия тим беше другата българка Дара Малинова.

Стоянова участва в два от преките двубои срещу французойката Маена Милон. На топка българката получи 25.000 точки и спечели една точка за Берлин, а на лента бе оценена с 26.450 точки и донесе две точки. Така нейният принос към крайния резултат беше три точки.

Малинова представи Нюрнберг на обръч и бухалки. Тя получи съответно 20.000 и 21.650 точки. За отбора това беше първи сезон в Първа Бундеслига след изкачването му в най-високото ниво, а четвъртото място е най-доброто му класиране в дебютното участие.

Берлин спечели всички серии във финала

Официалният протокол на германската лига показва, че Берлин е взел и четирите серии в двубоя. Разпределението на точките е 6:0 на обръч, 5:0 на топка, 9:0 на бухалки и 6:0 на лента. Форматът включва по три преки двубоя на всеки от четирите уреда, като разликата между оценките определя точките за отборите.

До финалите достигат четирите най-добри състава от двете групи на Първа Бундеслига. Победителите в групите спорят за шампионската титла, а вторите отбори се срещат за бронза.

Шмиден защити титлата си

Шмиден спечели златните медали след успех с 27:3 точки срещу Байер Леверкузен. В състава на шампиона беше олимпийската първенка Даря Варфоломеев, а титлата е пета за Шмиден.

Бронзът в Германия идва след силни международни участия на Стоянова. През 2025 г. тя зае шесто място в многобоя на Европейската купа в Бургас, а през 2026 г. се класира девета в квалификацията на многобоя на Световната купа в Ташкент.

Източници: bta.bg, bntnews.bg