Ансамбълът на клуб „Левски“ спечели титлата на международния турнир по художествена гимнастика „Sanix Cup“ 2026 в Япония. Българките завоюваха златните медали във финала, в който участваха 20 отбора от целия свят.

Шампионският състав е в състав Дария Киркова, Сияна Казъмска, Божидара Миткова, Вяра Младенова и Ванеса Гешева. Гимнастичките се представиха убедително още в квалификациите, където заеха първото място, а след това потвърдиха позицията си и във финалното изпълнение.

Успехът има и историческо значение за клуба. Това е третата титла на ансамбъл на „Левски“ в турнира, а българските състави остават непобедени в досегашните издания на надпреварата.

Теодора Паничарска води шампионския състав

Треньор на отбора е Теодора Паничарска. Българската делегация в Япония е водена от Татяна Янева, а съдия на турнира е Адрияна Малинова.

Титлата на „Sanix Cup“ затвърждава успешното представяне на българските ансамбли в японската надпревара и добавя ново международно отличие към постиженията на клуб „Левски“.

Източници: bta.bg