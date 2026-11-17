Германия разгроми Нидерландия с 5:0 в Берлин и завърши като победител в групата на Лигата на нациите. Дери Шерхант откри резултата в 41-ата минута, а след почивката домакините превърнаха мача в едностранен спектакъл с голове на Флориан Вирц, Нико Шлотербек и Браян Груда. Вирц се разписа два пъти – в 60-ата и 71-ата минута.

Германия, Нидерландия и Гърция приключиха с по 11 точки, но убедителната победа изпрати тима на Юрген Клоп на първото място. Успехът е най-големият за германците срещу Нидерландия от победата със 7:0 през 1959 г. И двата отбора продължават към четвъртфиналите, а жребият ще бъде изтеглен в петък. Сред възможните съперници на Германия са Испания и Белгия.

Клоп: Мачът беше изключителен

Юрген Клоп определи двубоя като „изключителен“ и подчерта, че германците са се изправили срещу силен съперник. Според него отборът е имал нужда от време, за да се адаптира към високата преса на Нидерландия, но след това е започнал да използва свободните пространства по-ефективно.

„Мачът беше изключителен, и то срещу наистина добър съперник. Трябваше да намерим начин да се адаптираме. След това вкарахме невероятни голове“, заяви Клоп.

Пред германската телевизия ARD треньорът каза още, че е бил „шокиран от обич“ към своите футболисти, когато е поел националния отбор. Клоп обаче предупреди, че всички проблеми не са решени и че силното представяне срещу Нидерландия поставя по-висока летва пред тима.

Вирц: Искахме да продължим да атакуваме

Флориан Вирц, който вкара два от головете, заяви, че Германия е искала да играе нападателно до края.

„Искаме да бъдем отбор, който играе офанзивно, вкарва голове и доминира над съперника. Искахме да продължим да натискаме и да вкараме още. Направихме го перфектно“, каза Вирц.

Шерхант определи вечерта като незабравима. Авторът на първия гол е роден в Берлин и заяви, че не е могъл да си представи по-добър сценарий за двубоя. Кимих посочи, че след почивката Германия е станала по-смела и по-агресивна, което е довело до повече отнети топки в предни позиции.

Шави: Това беше срамно

В лагера на Нидерландия реакцията беше остра. Селекционерът Шави Ернандес заяви, че е шокиран от резултата и че отборът трябва да промени манталитета си.

„Това беше срамно и не можем да го приемем. Днес не бяхме верни на ценностите си. Трябва да променим много неща и да имаме играчи с дух“, каза Шави.

Капитанът Дензъл Дъмфрис определи представянето като „колективен провал“. Той посочи слабата игра в единоборствата, загубените втори топки и прекалено големите пространства между линиите като основни причини за поражението.

Вратарят Барт Вербрюген също говори за проблем с интензивността и настроя. Той заяви пред NOS, че Германия е можела да вкара не пет, а осем гола.

Нидерландските медии: най-тежката загуба от 1959 г.

Нидерландските медии използваха остри определения за представянето в Берлин. „Де Телеграаф“, „АД“, „Фолкскрант“ и NOS акцентираха върху унизителния характер на загубата и върху факта, че това е най-тежкото поражение на Нидерландия от 1959 г. Анализите отбелязаха и контраста между победата със 7:0 над Гърция три дни по-рано и срива срещу Германия.

В Германия медиите поставиха акцент върху промяната под ръководството на Клоп, атакуващия футбол и представянето на Вирц, Шерхант и Груда. „Зюддойче цайтунг“ определи реакцията на Клоп като признание към футболистите, но отбеляза и неговото предупреждение, че пред отбора все още има нерешени проблеми.

Източници: sueddeutsche.de, videos.sport.sky.de, apnews.com