Германската националка Лаура Фрайганг ще пропусне Световното първенство по футбол за жени в Бразилия, след като получи 16-месечна санкция за три нарушения на антидопинговите правила. Споразумението е сключено между футболистката, Германския футболен съюз, Световната антидопингова агенция и Германската национална антидопингова агенция.

Санкцията се прилага със задна дата от 8 юни 2026 г. и изтича на 7 октомври 2027 г. Фрайганг ще има право да участва в състезания от 8 октомври, а от 8 август ще може да се върне към тренировките с отбор. Световното първенство в Бразилия ще се проведе от 24 юни до 25 юли 2027 г., което изключва участието ѝ в турнира.

Според Германския футболен съюз Фрайганг е допуснала три нарушения на изискванията за местонахождение и достъпност за допинг контрол между 11 март 2025 г. и 23 февруари 2026 г. Футболистката е била част от регистрирания пул за допинг тестове на германската антидопингова агенция от октомври 2024 г.

Случаят не е свързан с установено наличие на забранено вещество в проба. Фрайганг заяви: „Срещу мен никога не е имало подозрение за допинг“. По думите ѝ пропуснатите проверки не са били умишлено избегнати, а са резултат от „несъответствия или недоразумения“ при актуализирането на информацията за местонахождението ѝ.

Правилата за спортистите от регистрирания пул изискват предварително да посочват точното си местонахождение и часовите интервали, в които могат да бъдат открити за внезапен контрол. Три подобни нарушения в рамките на 12 месеца се считат за нарушение на антидопинговите правила. Според германските медии максималната санкция по случая е можела да достигне две години, но страните са договорили 16 месеца.

Всички лични състезателни резултати на Фрайганг след 23 февруари 2026 г. се анулират, включително свързаните с тях медали, отличия, точки и награди. Резултатите на отборите, за които тя е играла в съответните мачове, остават непроменени.

Фрайганг е капитанка на Айнтрахт Франкфурт и има 45 мача и 17 гола за германския национален отбор. Нападателката не беше твърд титуляр в състава на Германия, но през октомври отново получи повиквателна за мачовете срещу Австралия и Япония. Впоследствие тя отпадна от състава за планираната обиколка в Южна Америка заради грипна инфекция.

Договорът на Фрайганг с Айнтрахт Франкфурт е до лятото на 2027 г. Клубът обяви, че ще проведе разговори с футболистката за бъдещето на трудовите им отношения с оглед на наложената санкция.