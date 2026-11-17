Осем мача ще сложат край на груповата фаза на Лигата на нациите. Всички срещи започват в 21:45 часа българско време, а най-сериозен интерес предизвикват двубоите Уелс – Португалия, Дания – Норвегия и Унгария – Северна Ирландия.

Португалия търси точка в Кардиф

Португалия гостува на Уелс в решаващ мач от група 4 на Лига А. Иберийците се нуждаят от равенство, за да си осигурят първото място. Тимът обаче влиза в срещата след тежко поражение с 1:4 от Дания.

Датчаните ще приемат Норвегия в другия двубой от групата. Срещата ще определи кой ще завърши на второ място. Дания увеличи шансовете си след успеха над Португалия, докато Норвегия победи Уелс с 3:1 в предишния кръг.

Северна Ирландия има предимство срещу Унгария

В Будапеща Унгария ще се изправи срещу Северна Ирландия в мач, който може да промени подреждането в група 2 на Лига B. Гостите имат предимство преди последния кръг и равенство ще бъде достатъчно, за да запазят позицията си.

Домакините имат и кадрови проблем. Участието на Доминик Собослай е под въпрос. Халфът на Ливърпул е сред основните фигури в състава на Унгария.

Ирландия приема Косово в друга среща от Лига B. Домакините се нуждаят от победа, докато косоварите могат да постигнат целта си и с равен резултат. Украйна и Грузия ще определят разпределението на местата в дъното на група 2, като украинците ще избегнат последната позиция при равенство.

Австрия вече спечели своята група

Израел посреща Австрия в група 3 на Лига B. Австрийците вече са гарантирали първото място, а срещата е последен шанс за Израел да подобри положението си. Ралф Рангник се очаква да направи промени в състава заради осигурената крайна позиция.

В Сараево Босна и Херцеговина ще играе срещу Румъния. Домакините са твърдо втори в група 4 на Лига B, докато румънците ще се опитат да избегнат последното място.

Последният двубой от програмата е Полша – Швеция. Шведите вече са си осигурили първата позиция в групата, а поляците ще разчитат на домакинството си.

Уелс – Португалия – „Диема Спорт 3“

Ирландия – Косово

Унгария – Северна Ирландия – „Диема Спорт“

Украйна – Грузия

Дания – Норвегия – „Диема Спорт 2“

Израел – Австрия

Босна и Херцеговина – Румъния

Полша – Швеция – „Нова Спорт“