Тотнъм следи отблизо нападателя на Бенфика Вангелис Павлидис и редовно изпраща скаути на мачовете на португалския клуб. Това съобщава вестник „Рекорд“, който определя интереса на лондонския клуб като сериозен.

Павлидис е един от най-резултатните футболисти в Европа от началото на сезон 2026/27. Гръцкият нападател е отбелязал 19 гола и е направил четири асистенции в 20 официални срещи за Бенфика. Той носи номер 14 при „орлите“ и е основната фигура в атаката на отбора.

Според „Рекорд“ Тотнъм обмисля да отправи официална оферта в някой от следващите трансферни прозорци. Към момента обаче няма потвърждение, че английският клуб е внесъл конкретно предложение.

Бенфика не планира зимна раздяла

Португалският клуб не възнамерява да освобождава най-добрия си голмайстор по средата на сезон 2026/27. Договорът на Павлидис е до 30 юни 2029 г., което поставя Бенфика в силна позиция при евентуални преговори.

По-рано през годината интерес към нападателя е проявявал и Фенербахче, като според Sport Witness турският клуб е отправил оферта за над 50 милиона евро. Тя не е довела до трансфер, а след силния старт на Павлидис през настоящия сезон позицията на Бенфика за евентуална продажба изглежда още по-твърда.

Пазарната стойност на гръка е оценена на 35 милиона евро от Transfermarkt. Това не е цена, на която Бенфика е длъжна да го продаде, а ориентировъчна оценка на стойността му на трансферния пазар.

От голмайстор в Нидерландия до лидер на Бенфика

Павлидис премина в Бенфика през юли 2024 г. след три сезона в АЗ Алкмаар. За нидерландския клуб той отбеляза 80 гола в 137 мача, а през сезон 2023/24 стана голмайстор на Ередивизи с 29 попадения.

При представянето си в Лисабон нападателят заяви: „Най-важното за един номер 9 е да вкарва голове и да асистира на съотборниците си. Искам да дам най-доброто от себе си за отбора.“

Павлидис е роден на 21 ноември 1998 г. в Солун и към 26 ноември 2026 г. е на 28 години. Той подписа петгодишен договор с Бенфика, когато беше на 25, което обяснява разминаването във възрастта в част от публикациите по темата.

Следващата възможност за Тотнъм да направи конкретна стъпка е зимният трансферен прозорец, но наличната информация сочи, че Бенфика предпочита да задържи нападателя поне до края на сезона.