България победи Дания с 87:84 (28:26, 23:18, 20:25, 16:15) пред препълнените трибуни на „Арена София“ в столицата и записа втори пореден успех в група D от втория етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. За датчаните това беше второ поражение.

Александър Везенков беше най-резултатен за българския състав с 27 точки, 6 борби и 3 асистенции. Борислав Младенов добави 14 точки, а Йордан Минчев завърши с дабъл-дабъл от 13 точки и 10 борби. За Дания Оскар Йоргенсен реализира 21 точки, включително седем тройки от 11 опита.

България изпусна аванс, но спечели в края

Националите започнаха силно и поведоха с 20:7 в първите пет минути. Дания отговори със серия и намали изоставането си до 22:21, а след това изравни при 24:24. България все пак приключи първата четвърт с преднина от 28:26.

Във втория период домакините поддържаха разлика от пет до седем точки. Тройка на Везенков направи резултата 45:37, а на почивката България водеше с 51:44. В началото на второто полувреме преднината достигна 10 точки при 54:44 след кош на Борислав Младенов.

Дания постепенно се върна в мача и стигна до обрат при 64:63 след петата тройка на Йоргенсен. България си върна водачеството и след 30 минути игра водеше със 71:69.

Драмата се запази до последните атаки. Дания поведе с 84:81, но Везенков реализира кош и наказателен удар за равенство 84:84. След неуспешна атака на гостите Константин Тошков вкара тройка за 87:84 при оставащи 28 секунди. Дания не успя да реализира последната си стрелба и победата остана за България.

Завръщане в София след повече от 12 години

Мачът беше първият официален двубой на мъжкия национален отбор в столицата след 24 август 2014 г., когато България прие Черна гора в зала „Универсиада“. Тогава срещата се игра пред около 500 зрители, а сега интересът доведе до разпродаване на първоначално пуснатите 9704 билета и отваряне на допълнителни сектори.

Сред зрителите в „Арена София“ беше президентът на Република България Илияна Йотова. Срещата изгледаха още министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и изпълнителният директор на ФИБА Европа Камил Новак.

На почивката Владимир Боянов и Пандо Пандов получиха символични златни топки за приноса си към българския баскетбол. В залата беше представена и демонстрация по адаптиран баскетбол на Специалния отбор на Пловдив с треньор Тина Димитрова по повод Седмицата на Спешъл Олимпикс.

Какво следва за националите

Вторият успех остави България с две победи в група D, в която е и Румъния. Националите ще приемат румънците на 25 февруари, а три дни по-късно ще гостуват на Дания в последния си мач от груповата фаза.

Победителите в четирите групи от втория етап ще се класират директно за същинските квалификации за Евробаскет 2029. Останалите осем отбора ще продължат в третия етап на предварителните пресявки, където ще се присъединят към шест състава от първата фаза.