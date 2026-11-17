С широка усмивка и облачните върхове на Андите зад гърба си Антонела Рокуцо показа кадри от посещението си в Мачу Пикчу. Съпругата на Лионел Меси разгледа древната цитадела на инките по време на пътуване до Перу и сподели впечатленията си в Instagram.

„Все още нямам думи, с които да опиша това място. Какво чудо, Перу“, написа Рокуцо към снимките от археологическия комплекс.

38-годишната Рокуцо е посетила още Куско, археологическия обект Морай, солните тераси на Марас и Свещената долина на инките. По информация на „Кларин“ пътуването е било свързано с ангажимент към бижутерийната марка Tiffany & Co.

До Мачу Пикчу тя е стигнала с туристически влак. На публикуваните кадри позира пред каменните стени и зелените склонове на цитаделата, облечена в черно-бял ансамбъл, с шапка и слънчеви очила.

Мачу Пикчу е древен град на инките, изграден през XV век в Андите. Комплексът се намира на около 2430 метра надморска височина и е сред най-посещаваните исторически обекти в Южна Америка.

През 2007 г. Мачу Пикчу беше избран за едно от новите седем чудеса на света. „Радио Митре“ отбелязва, че Рокуцо е посетила мястото без Лионел Меси, който е бил ангажиран с професионалните си задължения в Интер Маями.

Публикацията на Рокуцо предизвика множество коментари и реакции. Част от последователите ѝ акцентираха върху пейзажа и атмосферата на древния град, а други обърнаха внимание на снимките и избора ѝ на облекло за посещението.