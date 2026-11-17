Ирландският боксьор Лий Рийвс е починал на 31 години, след като е прекарал около три месеца в медицински предизвикана кома. Той е получил тежки травми в последния си професионален мач през август, а смъртта му е настъпила в понеделник в присъствието на семейството му.

Рийвс се е изправил срещу сънародника си Гари Къли в двубой за вакантната титла на BUI Celtic в суперлека категория. Той е бил свален два пъти в 10-ия рунд, след което е нокаутиран и изнесен от ринга на носилка.

Смъртта на боксьора е обявена от неговия приятел и треньор Джонатан О'Брайън, който му посвети емоционално послание.

„Сбогом, сине, спи спокойно. Ти се бори толкова упорито до края. Обичаме те толкова много“, написа О'Брайън.

Гари Къли също отдаде почит на своя съперник. Двамата са се познавали от годините, в които са участвали в аматьорски турнири.

„Какъв характер и какъв джентълмен. Между нас винаги е имало само уважение. Не мога да повярвам, че пиша това. Почивай в мир, братко“, заяви Къли.

Роденият в Лимерик Рийвс, известен с прякора „Ел Чампо“, започва професионалната си кариера през 2018 г. Той печели 16 от 18-те си професионални мача.

Боксьорът е познат и извън спорта. През 2023 г. участва в телевизионното риалити „Сървайвър“ на Би Би Си, а по-късно става посланик на организацията Limerick Treaty Suicide Prevention, която работи за превенция на самоубийствата и повишаване на информираността за психичното здраве.

„Лимерик е много мрачно място тази вечер заради загубата на Лий“, заяви общинската съветничка и семейна приятелка Катрин Слатъри. По думите ѝ Рийвс е бил не само успешен боксьор, но и човек, който е говорил открито за психичното здраве и влиянието му върху младите хора.