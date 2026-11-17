Българският национален отбор по футбол до 17 години победи Андора с 4:1 в последния си мач от първия квалификационен кръг за Европейското първенство през 2027 година. Успехът обаче не беше достатъчен за продължаване напред, тъй като Португалия и Сърбия спечелиха местата за следващата фаза.

Тимът на Светослав Петров приключи участието си с възходящо представяне. България започна със загуба с 1:3 от Сърбия, след което завърши 1:1 срещу домакина Португалия, преди да стигне до убедителния успех над Андора.

Александър Никифоров откри резултата срещу Андора, а Николай Неделчев и Виктор Иванов също записаха имената си сред голмайсторите. Четвъртото попадение за България беше дело на резервата Кристиян Митрушев.

Голът за Андора дойде след автогол на Михаил Янакиев. Така българският тим завърши турнира с победа, равенство и загуба.

В другия двубой от групата Португалия победи Сърбия с 2:1. Домакините оглавиха крайното класиране с една точка повече от западните ни съседи, като двата отбора се класираха за следващия етап на евроквалификациите.

За България участието в първия квалификационен кръг приключи с най-убедителния резултат в групата, но без място в следващата фаза.