Пеп Гуардиола призова Португалия и Кристиано Роналдо да намерят начин за достойно приключване на кариерата на нападателя в националния отбор. Бившият треньор на Манчестър Сити заяви, че Роналдо не бива да напуска сцената след конфликт и предложи организирането на специално изпращане или мач.

„Португалия и той трябва да положат усилия, за да завърши всичко добре“, каза Гуардиола в интервю за Ромарио ТВ. Той допълни, че Роналдо е сред специалните футболисти и трябва да се почувства ценен от сънародниците си.

Кристиано Роналдо обяви оттеглянето си от националния отбор на 5 ноември 2026 г. Той приключи кариерата си за Португалия с 234 мача и 146 гола – рекорди в мъжкия международен футбол.

С националния тим нападателят спечели Европейското първенство през 2016 г. и два пъти Лигата на нациите – през 2019 и 2025 г. Последният му мач беше победата с 1:0 над Уелс на 24 септември. Роналдо започна срещата като титуляр, а двубоят беше и дебютът на Жорже Жезуш като селекционер.

В края на септември Роналдо напусна лагера на Португалия преди следващите мачове от Лигата на нациите. По-късно той заяви, че е имало нарушени договорки с Жезуш. Селекционерът отрече да е постигал подобно споразумение с нападателя.

След оттеглянето на Роналдо Португалската футболна федерация организира почит към него преди мача с Дания на 14 ноември. Церемонията обаче се състоя без присъствието на футболиста. Именно затова Гуардиола настоя за ново, лично изпращане, на което Роналдо да бъде аплодиран от португалските привърженици.

„Кариера не се оценява заради един или два месеца или заради едно недоразумение. Великите играчи трябва да си тръгват през парадния вход“, каза испанският треньор.