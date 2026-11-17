Лионел Скалони подготвя промени в състава на Аржентина за приятелския мач срещу Коста Рика. Селекционерът на световните шампиони е останал доволен от представянето на някои от младите футболисти и планира да им даде нова възможност.

Аржентина влиза в двубоя след загуба с 1:2 от Уругвай. Въпреки поражението Скалони потвърди, че част от титулярите от последната среща ще запазят местата си. „Във вторник ще направим някои промени в състава“, заяви той на пресконференцията.

Сред играчите, които се очаква да получат повече минути, са защитникът Агустин Хиай и нападателите Матиас Суле и Джанлука Престиани. И тримата са част от поколението, което Скалони постепенно въвежда в националния отбор.

Хиай е сред вариантите за промяна в защитата, докато Суле и Престиани могат да получат по-сериозна роля в предни позиции. Селекционерът не е посочил окончателния състав, но е дал да се разбере, че доброто представяне на младите футболисти ще бъде възнаградено с нов шанс.

Мачът с Коста Рика ще позволи на Скалони да провери различни комбинации и да оцени футболистите, които се борят за по-постоянно място в Аржентина. Част от играчите ще запазят стартовите си позиции, а други ще получат възможност да се докажат.

Двубоят е вторият за Аржентина през ноемврийската пауза за националните отбори. Тимът ще търси по-добро представяне след поражението от Уругвай, докато младите футболисти ще се опитат да убедят Скалони, че заслужават по-голямо доверие.