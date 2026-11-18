Джани Инфантино ще се бори за четвърти мандат като президент на ФИФА, а срещу него застават трима кандидати – президентът на Френската футболна федерация Филип Диало, почетният президент на Японската футболна асоциация Кодзо Ташима и бившият швейцарски национал Рамон Вега. Кандидатите трябва да внесат номинациите си до крайния срок в сряда.

Изборът ще се проведе на 18 март 2027 г. в Рабат, Мароко, по време на 77-ия конгрес на ФИФА. Инфантино е начело на световната футболна централа от февруари 2016 г., когато наследи подалия оставка Сеп Блатер.

Най-сериозният съперник на Инфантино е 63-годишният Филип Диало, който ръководи Френската футболна федерация от януари 2023 г. Европейските национални асоциации са дали единодушната си подкрепа за неговата кандидатура, след като през септември френската федерация оттегли подкрепата си за настоящия президент.

Японецът Кодзо Ташима е първият кандидат от страната си в историята на изборите за президент на ФИФА. Бившият национален футболист е член на Съвета на ФИФА от 2015 г., а година по-късно оглавява Японската футболна асоциация. Ташима оценява шансовете си за победа на между 20 и 30 процента.

Четвъртият кандидат е Рамон Вега – бивш централен защитник на Тотнъм и швейцарски национал. Той е първият, който публично обяви намерението си да се противопостави на Инфантино.

Всички 211 членуващи във ФИФА национални асоциации имат по един глас. Най-голямо представителство има УЕФА с 55 гласа, следвана от Африканската футболна конфедерация с 54 и Азиатската футболна конфедерация с 46. КОНКАКАФ разполага с 35 гласа, ОФК с 11, а КОНМЕБОЛ с 10.

Кандидатите трябва да бъдат подкрепени от поне пет национални асоциации. Ако претендентите са повече от двама, на първия тур е необходимо мнозинство от две трети. Следващите турове продължават, докато останат двама кандидати, а победителят се определя с обикновено мнозинство.

Кандидатурата на Инфантино е подложена на критики след проваления план за привличане на частни инвеститори в търговска структура, която да държи права, свързани с турнири на ФИФА, включително световните първенства. През юли УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация се противопоставиха на идеята с декларация, че футболът „принадлежи на всички“.

Азиатската конфедерация впоследствие промени позицията си и подкрепи Инфантино, който се извини за проваления инвестиционен проект. Подкрепата на УЕФА и КОНКАКАФ остава сред основните препятствия пред преизбирането му.

Бившият ръководител на комисията по управление на ФИФА Мигел Мадуро твърди, че уставът не позволява на Инфантино да се кандидатира за четвърти мандат. Според него член 33, алинея 2 ограничава президентските мандати до три.

Инфантино оспорва това тълкуване, тъй като първият му период начело на ФИФА е започнал след оставката на Блатер и е прекъснал вече започнат мандат. През декември 2022 г. Съветът на ФИФА единодушно е потвърдил, че периодът от 2016 до 2019 г. не се брои като мандат.

„Футболът принадлежи на всички“, заявява Инфантино пред Би Би Си, като добавя, че окончателното решение ще бъде взето от членуващите във ФИФА асоциации. Според него той има подкрепата на „огромното мнозинство“ от тях.