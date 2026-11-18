Почетният президент на Японската футболна асоциация Козо Ташима официално внесе кандидатурата си за президент на ФИФА. Японската централа е изпратила писмо до международната футболна организация на 17 ноември, а номинацията е подкрепена от пет национални федерации.

Срокът за подаване на кандидатури изтича на 18 ноември. Изборите ще се проведат на 18 март 2027 г. по време на конгреса на ФИФА в Рабат, Мароко.

„На 17 ноември Японската футболна асоциация изпрати писмо до ФИФА с номинацията ми за президентските избори. Искам отново да благодаря на председателя Цунеясу Миямото и на всички членове на борда на директорите. Благодаря и на футболните асоциации на държавите, които ми помогнаха за тази номинация“, каза Ташима.

Основният съперник на японския кандидат е настоящият президент на ФИФА Джани Инфантино, който също възнамерява да се кандидатира за нов мандат. Ташима е бивш японски национал и треньор, а от 2015 г. е член на Съвета на ФИФА.

Сред останалите кандидати са бившият швейцарски национал Рамон Вега и президентът на Френската футболна федерация Филип Диало.

Президентът на ФИФА ще бъде избран от представителите на 211-те федерации членки. Преди гласуването кандидатите трябва да преминат проверка за допустимост от комисия, назначена от международната централа.

Инфантино ръководи ФИФА от 2016 г. Ташима ще се опита да стане първият японец начело на световната футболна организация, ако кандидатурата му бъде допусната до изборите в Рабат.