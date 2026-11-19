Швеция е издала правни указания, които да улеснят граничните власти при връщането или депортирането на руски спортисти преди световното първенство по северни ски през 2027 г. Това е заявил министърът по въпросите на миграцията Йохан Форсел пред Politico.

„Тези правни указания ще помогнат на граничните власти да вземат решение, че въпросните спортисти няма да бъдат допуснати в страната“, казва Форсел.

Световното първенство ще започне във Фалун в края на февруари 2027 г. Решението на Швеция би засегнало руски състезатели, които могат да получат право на участие от Международната федерация по ски и сноуборд (FIS), но да не бъдат допуснати на шведска територия.

За настоящия сезон FIS е допуснала над 400 спортисти и членове на обслужващия персонал от Русия и Беларус да участват в състезания под неутрален флаг. Това решение не гарантира достъп до всички държави домакини.

Норвегия и Финландия вече са обявили, че няма да допускат руски спортисти на своя територия. Така Швеция може да се присъедини към групата на северните държави, които прилагат национални ограничения независимо от решенията на международната федерация.

„В Русия е факт, че политиката и спортът са тясно свързани. Те са част от държавната военна пропагандна машина“, заявява шведският министър. Той добавя, че свободата на придвижване в Европа не трябва да се използва за разпространяване на руска военна пропаганда.

Форсел свързва позицията си и с войната в Украйна. Според него не би било правилно руски граждани да участват в състезания, докато украински семейства се укриват от руски бомбардировки. Министърът признава, че решението няма да бъде прието добре от руските спортисти, но заявява: „Вината е на руското ръководство“.

Шведският министър призовава и за обща забрана в Европейския съюз за издаване на туристически визи на руски граждани. Като аргумент той посочва опасения за сигурността след откриването през август на дрон с експлозиви на летище „Лайпциг-Хале“ в Германия. По данни, цитирани в публикацията, един от заподозрените е влязъл в ЕС с туристическа виза.

Инициативата на Швеция за общи правила в ЕС е представена за първи път в писмо през юни и тогава е подкрепена от 11 държави. Форсел заявява, че подкрепата вече е по-широка. Еврокомисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер планира да представи предложение през 2027 г.