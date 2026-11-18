Украйна победи Грузия с 1:0 в последния мач от груповата фаза на Лигата на нациите. Двубоят от група B2 се игра на стадион „Кошицка футболова арена“ в Кошице, Словакия.

Единственото попадение падна още в първата минута. Нападателят Данило Сикан се разписа с прецизен удар с левия крак и даде преднина на украинския отбор.

След ранния гол Грузия пое контрола върху топката и владееше инициативата през по-голямата част от срещата. Гостите изпълниха 11 ъглови удара и отправиха 12 изстрела към вратата, но украинската защита и вратарят Дмитро Ризник не допуснаха изравняване.

В самия край на мача напрежението доведе до червен картон за грузинския защитник Лука Лочошвили.

Победата затвърди третото място на Украйна в група B2. Грузия остана последна, на четвърта позиция, и приключи участието си без отбелязан гол в нито един от шестте си мача в груповата фаза.