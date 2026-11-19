Генералният секретар на Българската федерация по борба Белчо Горанов заяви, че настоящото ръководство ще успее да разреши съдебните и организационните спорове с предишния екип, оглавяван от Станка Златева.

Изказването му идва на фона на съобщението, че Спортният арбитражен съд в Лозана е започнал дело срещу Международната федерация по борба (UWW) след жалба на Българската федерация по борба. Информацията беше публикувана от Фокус.

„Оптимист съм на 100 процента. Нямам никакво съмнение, че ще успеем“, каза Горанов.

Той посочи, че не се притеснява нито от делата в България, нито от производството в международния спортен арбитраж. Според Горанов обаче спорът има косвено отражение върху имиджа на страната и българския спорт.

Горанов припомни, че през последните години България е била домакин на редица големи първенства, а през тази година в Самоков са проведени две състезания. По думите му български съдии са получили възможности за развитие, а родни състезатели са стигнали до световния тепих и са спечелили медали с подкрепата на UWW.

Президентът на федерацията Тодор Ангелов заяви, че всички фактори около споровете влияят сериозно върху работата на организацията.

„Продължаваме да се борим и дай Боже да се оправим. Колкото по-бързо, толкова по-добре“, каза Ангелов.

Той съобщи, че преди около седмица е разговарял със Станка Златева и е поискал пълномощното, но не го е получил. Според Ангелов жалбите трябва да бъдат оттеглени, за да продължи работата за българската борба.

Треньорът Солан Фарниев заяви, че състезателите на ЦСКА са останали без заплати и други финансови средства през последните две години. По думите му федерацията не е подпомагала финансово борците през миналата година.

Фарниев каза още, че през настоящата година състезателите са получавали заплати само за месеците от януари до май. Твърденията му бяха представени в рамките на обсъждането на проблемите около управлението и финансирането на българската борба.