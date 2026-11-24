Спортният арбитражен съд в Лозана върна титлата от Купата на африканските нации 2025 на Сенегал. Съдът уважи жалбата на Сенегалската футболна федерация, отмени решението на Апелативния съвет на Африканската футболна конфедерация от 17 март и потвърди резултата от финала – победа с 1:0 над Мароко след продължения.

Така Сенегал отново е шампион на Африка, а Мароко губи титлата, която получи служебно през март. КАФ заяви, че уважава решението на съда и ще предприеме необходимите действия за изпълнението му.

Спорът започна във финала, игран на 18 януари в Рабат. В края на редовното време съдията Жан-Жак Нгамбо Ндала отсъди дузпа за Мароко след преглед с ВАР. Последва протест от сенегалския щаб и футболистите на Сенегал напуснаха терена без разрешение. Мачът беше прекъснат за около 16 минути, след което двата отбора се върнаха на терена. Брахим Диас не реализира дузпата, а Пап Гей отбеляза победния гол в продълженията.

На 17 март Апелативният съвет на КАФ прие, че Сенегал е нарушил разпоредбите на турнира и обяви служебна загуба с 0:3. Решението направи Мароко победител във финала и промени официалния резултат от изиграния мач.

Съставът на съда прие, че решението на съдията да поднови или да прекрати мача е било в неговите правомощия. В официалното си съобщение CAS посочи: „Решението на съдията да поднови мача или да го прекрати попада окончателно в неговите изключителни правомощия.“

Според съда правилата, на които Мароко се позовава, се прилагат, когато поведението на даден отбор доведе до окончателно прекратяване на срещата. В този случай съдията е подновил играта, след като двата отбора са се върнали на терена и са заявили готовност да продължат. Затова разпоредбите за служебна загуба не са приложими към резултата от финала.

CAS подчертава, че дисциплинарните нарушения не остават без последици. Сенегалската федерация, треньорът Пап Тиау и няколко футболисти вече са били санкционирани в отделни производства на КАФ. Това означава, че съдът отменя промяната на спортния резултат, но не заличава наложените дисциплинарни наказания.

Решението е единодушно. Делото беше разгледано при закрити врата в Лозана на 8 октомври от състав с председател Жералд Симон и членове Улрих Хаас и Луиджи Фумалали. Пълните мотиви са предоставени на страните, а Спортният арбитражен съд ще публикува цялото решение допълнително, освен ако страните не поискат то да остане поверително.

Според „Льо360“ евентуалният следващ правен ход на Мароканската футболна федерация би бил обжалване пред Върховния федерален съд на Швейцария. Този съд не разглежда спора по същество, а проверява ограничен кръг правни и процедурни основания.