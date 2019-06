Вратар в САЩ сътвори огромна глупост (ВИДЕО)

Стражът на Сан Хосе Ърткуейкс от МЛС Даниел Вега сътвори истинска глупост по време на мача на неговия тим с ФК Далас, завършил при равенство 2:2.

При 0:0 топката бе върната към Вега от съотборника му Флориан Джунгуърт, а стражът вместо да я укроти, тя мина под крака му и влетя съвсем спокойно във вратата.

Куриозната ситуация мигновено влезе в заглавията на всички водещи таблоиди, а феновете скъсаха от подигравки вратаря заради детинската грешка.

"Играя на най-хубавата позиция във футбола от дете. Днес се провалих, но както съм го правил в живота си, ще се вдигна. Обещавам. Хейтъри, извинете, но манталитетът ми е по-силен от вас", написа Вега след комичната ситуация.

This back-heel finish from Daniel Vega would be great if it weren't a goalkeeper putting it into his own net under no pressure at all 😳



(via @futbolMLS) pic.twitter.com/qIs4fyuvA3