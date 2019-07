Нова порция смях с Юрген Клоп (ВИДЕО)

Интересна среща с медиите след контролата на Ливърпул с Борусия (Дортмунд) (2:3) имаше мениджърът на английския тим Юрген Клоп. Германецът е бивш наставник на тима от Дортмунд, но редом с въпросите за това как се чувства от срещата, получи и нестандартен въпрос.

Журналист, който наподобяваше визията на Клоп, го попита дали може да го прегърне, на което треньорът се изсмя, но въпреки това не му отказа.

"Това е най-добрият въпрос, който съм получавал. Ела насам, ти си ми като двойник", отсече Клоп преди прегръдката.

Perhaps the most bizarre ending I've ever seen at a press conference:



"Reporter" asks: "Any chance I could get a hug?"@LFC manager Jürgen Klopp grants him his wish and says, "You look like my f*cking doppelganger." pic.twitter.com/UDlUlyGAZJ