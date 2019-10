Расистки скандирания в Англия прекратиха мач

Срещата от четвъртия квалификационен кръг на Купата на Англия между Харингей Бороу и Йовил бе прекратена заради расистки скандирания. Гостите от Йовил водеха с 1:0, когато двубоят бе спрян в 64-ата минута.

The players of both sides return to the pitch as a show of solidarity. #YTFC pic.twitter.com/yAlV44MYrf