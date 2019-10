Ето такъв гол не се вижда всеки ден (ВИДЕО)

Не всеки ден вратарите във футбола бележат попадения, още повече решаващ гол, който да спаси тима им от отпадане в някой турнир.

Е, такова нещо се случи вчера на мач от предварителните кръгове в анлийската ФА Къп.

По време на двубоя между Билерикай и Сътън. Домакините водеха с 1:0 до добавеното време, когато гостите получиха да изпълнят свободен удар в близост до вратата на противника.

В атака се включи и стражът Алан Джулиън, към който изненадващо бе насочена топката. Още по-учудващото е, че Джулиън отигра майсторски с глава, забивайки кълбото в мрежата на домакините за 1:1.

🏆GOAL CAM | Keeper @jules_alan with the injury time equaliser at @suttonunited to keep us in the hat for Monday’s @EmiratesFACup 1st Rd draw draw 🙌🏻 pic.twitter.com/t8TlKIqmj5