Парашутист прекъсна мач на Интер (ВИДЕО)

Интересен момент беляза шампионатния мач в Италия между Сасуоло и Интер (3:4). Малко преди гостите да изпълнят дузпа за 3:1 в тяхна полза в края на първото полувреме, парашутист кацна на терена за изненада на феновете, прекъсвайки срещата за около минута.

Стюардите също не бяха подготвени за появата му, но реагираха бързо и го отстраниха от игрището.

My friend is at the stadium and just sent me this. @Inter_en was taking a penalty when this happened 😆#SassuoloInter #SASINT pic.twitter.com/uI0d4FMnwk