Само поглед на Меси и стана скандал (ВИДЕО)

Победата на Барселона над Славия (Прага) остави и негативни емоции у феновете на каталунския тим. “Лос кулес” не играха на висота и допускаха много пробойни в защита. Един детайл от двубоя в Чехия прикова вниманието на футболната общественост и стана популярен в социалните мрежи. Веднага след изравнителния гол във вратата на “блаугранас” капитанът Лионел Меси отправи изпитателен поглед към наставника Ернесто Валверде.

Камерата на Vamos Movistar+ улови как Лео в продължение на десетки секунди се взира към своя треньор. В Испания тълкуват това действие като упрек към треньора на Барса.

📹[@MovistarFutbol] | That stare of Messi to Valverde says it all.



pic.twitter.com/dbnTla6HMP