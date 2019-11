Гришо и наша тенисистка носят еднакви гривни

В последните месеци, след като стана ясно, че Григор Димитров се е разделил с певицата Никол Шерцингер, периодично в медиите се появяват спекулации коя е новата любов в живота на родната звезда и дали изобщо има такава.

Поредната въпросителна идва от любопитен детайл, който бдителни фенове са уловили. Българската тенисистка Елица Костова носи същите гривни за късмет, каквито Григор Димитров има на ръката си от много време. Все пак, съвпадението може да се окаже съвсем закономерно. Гривните са на свободна продажба и всеки, който пожелае може да се сдобие с тях, а съдейки по Инстаграма на Ели Костова, тя ги е сложила съвсем скоро.

@TennisPodcast @CWhitakerSport @DavidLawTennis A couple of Grigor's bracelets are from the luxury jewelry house @vancleefarpels. They are the Alhambra collection. pic.twitter.com/7LFJQ9V95J