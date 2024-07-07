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Спортът по ТВ в неделя (7 юли)

7 Юли, 2024 08:58 282 0

Спортът по ТВ в неделя (7 юли)

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Ето какво може да гледате днес по телевизията

Спортът по ТВ в неделя (7 юли) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

07.00 Мотокрос: Световен шампионат в Ломбок, MX2, първо състезание - Евроспорт 2
07.30 Суперкарс 2024, второ състезание в Таунсвил - МАХ Спорт 1
08.00 Мотокрос: Световен шампионат в Ломбок, MXGP, първо състезание - Евроспорт 2
10.00 Мотокрос: Световен шампионат в Ломбок, MX2, второ състезание - Евроспорт 2
11.00 Мотокрос: Световен шампионат в Ломбок, MXGP, второ състезание - Евроспорт 2
11.30 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри, жени - Евроспорт 1
11.50 Мото 3, Гран при на Германия - МАХ Спорт 2
13.00 Тенис: Уимбълдън, сингъл, четвърти кръг - Евроспорт 2
13.10 Мото 2, Гран при на Германия - МАХ Спорт 2
13.45 Колоездене: Тур дьо Франс, девети етап, мъже - Евроспорт 1
14.00 Голф, Европейски тур - МАХ Спорт 1
15.00 Мото GP, Гран при на Германия - МАХ Спорт 2
17.00 Формула 1, Гран при на Великобритания - Диема спорт 2
19.00 Баскетбол, олимпийска квалификация - Диема спорт
20.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Париж - МАХ Спорт 2
21.00 Баскетбол, олимпийска квалификация - Диема спорт 2
21.30 Баскетбол, олимпийска квалификация - Диема спорт
23.30 Наскар, състезание в Чикаго - МАХ Спорт 1
01.00 Баскетбол, олимпийска квалификация - Диема спорт


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