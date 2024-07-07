Спортът по ТВ в неделя (7 юли)

07.00 Мотокрос: Световен шампионат в Ломбок, MX2, първо състезание - Евроспорт 2

07.30 Суперкарс 2024, второ състезание в Таунсвил - МАХ Спорт 1

08.00 Мотокрос: Световен шампионат в Ломбок, MXGP, първо състезание - Евроспорт 2

10.00 Мотокрос: Световен шампионат в Ломбок, MX2, второ състезание - Евроспорт 2

11.00 Мотокрос: Световен шампионат в Ломбок, MXGP, второ състезание - Евроспорт 2

11.30 Маунтинбайк: Световна купа в Хот Савоа, олимпийско крос кънтри, жени - Евроспорт 1

11.50 Мото 3, Гран при на Германия - МАХ Спорт 2

13.00 Тенис: Уимбълдън, сингъл, четвърти кръг - Евроспорт 2

13.10 Мото 2, Гран при на Германия - МАХ Спорт 2

13.45 Колоездене: Тур дьо Франс, девети етап, мъже - Евроспорт 1

14.00 Голф, Европейски тур - МАХ Спорт 1

15.00 Мото GP, Гран при на Германия - МАХ Спорт 2

17.00 Формула 1, Гран при на Великобритания - Диема спорт 2

19.00 Баскетбол, олимпийска квалификация - Диема спорт

20.00 Лека атлетика, Диамантена лига, Париж - МАХ Спорт 2

21.00 Баскетбол, олимпийска квалификация - Диема спорт 2

21.30 Баскетбол, олимпийска квалификация - Диема спорт

23.30 Наскар, състезание в Чикаго - МАХ Спорт 1

01.00 Баскетбол, олимпийска квалификация - Диема спорт

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