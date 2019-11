Топ рефер: Нямаше дузпа за Сити, защото...

Бившият топ рефер на Англия Марк Клатънбърг даде своето становище по горещата тема от вчерашното дерби между Ливърпул и Манчестър Сити (3:1). Мърсисайдци поведоха с гол на Фабиньо, дошъл само 22 секунди след ситуация, в която гостите поискаха дузпа за игра с ръка на Трент Александър-Арнолд. Такава безспорно имаше, но преди нея и Бернардо Силва докосна топката с ръка. Играта бе спряна едва след гола на Ливърпул и тогава ВАР прегледа ситуацията. В крайна сметка дузпа не бе отсъдена и попадението на Фабиньо остана. Впоследствие от Премиърлийг излязоха с официално становище, според което дузпа не е била отсъдена, тъй като не е има достатъчно основания да се счита, че играта с ръка на Александър-Арнолд е била умишлена. Според Клатънбърг 11-метров наказателен удар правилно не е назначен, тъй като Бернардо Силва е отклонил топката с ръка и след това кълбото е срещнало и ръката на бранителя на Ливърпул. Точно такова е трябвало да бъде и логичното обяснение от Премиър лийг.

"ВАР и Майкъл Оливър взеха правилното решение да оставят гола на Фабиньо, въпреки че аз не съм съгласен с мотивите, които Премиърлийг изтъкна. Имаше твърдения, че голът трябвало да бъде отменен и да бъде отсъдена дузпа заради играта с ръка на Трент Александър-Арнолд момент преди попадението. Обаче Бернардо Силва отклони с ръка топката към Александър-Арнолд и поради тази причина играта не трябваше да бъде връщана. Ако Силва не беше отклонил топката, тогава, да, дузпа трябваше да бъде отсъдена, защото ръката на Александър-Арнолд беше в неестествена позиция и и увеличи обема на тялото му. Ето защо не разбирам обяснението от Премиър лийг, че това не е била умишлена игра с ръка", коментира Клатънбърг.

