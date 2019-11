Въпреки всичко: България с шанс за класиране на Евро 2020

Въпреки невзрачното си представяне в квалификациите за Евро 2020, България все пак ще получи шанс да се добере до финалите на шампионата на Стария континент. Това стана възможно след победата на Финландия над Лихтенщайн с 3:0, която класира “Суоми” на голям футболен форум за пръв път в историята. Финландците заеха второто място в група "J", а първото е за Италия.

Спечелената от Финландия квота за Евро 2020 освободи едно място за класиране чрез плейофите в Лигата на нациите. Финландците заемаха четвъртата позиция в нашата Лига "С", но тъй като се класираха чрез квалификациите, петият отбор заема тяхното място, а това е именно България.

🇫🇮 Congratulations, Finland! 🥳🥳🥳



✅ #EURO2020 qualification confirmed

✅ Their first ever EURO finals appearance pic.twitter.com/NmOuh08nvL