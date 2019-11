Десен в челото и край на мача (ВИДЕО)

Американският боксьор Дионтей Уайлдър записа пореден нокаут в своята кариера. Той се изправи в мач реванш срещу кубинеца Луис Ортис и го нокаутира в края на седми рунд. Дотогава обаче съперникът на Бронзовия бомбардир доминираше и печелеше всеки рунд в картите на съдиите.

Но... Десен в челото и край на мача!

"С един единствен удар уби душата и духа му", бе краткият коментар на специалистите.

"Другите трябва да са концентирани цял мач, а аз само 2 секунди. През цялото време го измервах и накрая намерих правилната дистанция, за да нанеса решителния удар", сподели след двубоя Уайлдър.

И наистина, неговата дясна ръка е наричана "най-опасното оръжие на света", "парен чук" и какво ли още не.

Deontay Wilder just killed a man. I saw his soul leave his body when that right hand connected pic.twitter.com/SGCG6WFwE4