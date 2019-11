Григор Димитров ще участва на демо турнир

Григор Димитров ще бъде сред участниците в демонстративния турнир “Коойонг Класик” между 14 и 16 януари 2020 година. Организаторите се похвалиха с присъствието на Гришо, Марин Чилич и Милош Раонич в звездната си схема за следващия сезон, докато при жените пък уредени са шампионките от “Шлема” Каролин Вожняцки и Мария Шарапова.

“Коойонг Класик” се провежда в един от най-престижните тенис клубове в Австралия и е ситуиран в едно от предградията на Мелбърн. Той е основан през 1988 година, а Пабло Кареньо Буста спечели титлата през 2018-а.

New players alert!! 3 former number 3’s, a US Open Winner, and Wimbledon and Australian Open finalists join the field.



Welcome to Grigor Dimitrov, Milos Raonic and Marin Cilic who are set to heat things up at the 2020 #AgBioEnKooyongClassic. pic.twitter.com/DBn2tsJGA5