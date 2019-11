Вратар вкара уникален гол в 94-ата минута (ВИДЕО)

Вратар вкара гол от собственото наказателно поле в мач от първенството на Мексико. При това го стори в 94-ата минута. По този начин стражът на Гуадалахара Чивас Антонио Родригес “подпечата” победата на тима си срещу гостувалия Веракрус с 3:1.

This is one of the craziest things you'll ever see. Chivas goalkeeper Tono Rodriguez scored a goal from his own box. Absolute madness. pic.twitter.com/gQ27InscK6