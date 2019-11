Ливърпул ще е Отбор на годината на УЕФА?

Първенецът в Шампионската лига Ливърпул е с най-много номинирани футболисти за Идеалния състав на УЕФА. От европейската централа обявиха списък с 50 играчи, от които всеки може да избира. 10 от тях са от състава на Юрген Клоп. На второ място със 7 състезатели се нарежда Манчестър Сити, Аякс е с 6, а Барселона е с 5. Финалистът в ШЛ Тотнъм и Челси са с по 4.

