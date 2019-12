Стоичков поведе Меси по червения килим (ВИДЕО)

Единственият български носител на “Златната топка” Христо Стоичков посрещна почти сигурния нов носител на приза Лионел Меси на церемонията в Париж, пише sportal. Ицо се поздрави с мегазвездата на Барселона и го поведе по червения килим. Стоичков е във френската столица като част от делегацията на каталунския клуб. В нея са още Марк-Андре тер Стеген, Антоан Гризман и Френки де Йонг, които също са сред 30-те номинирани. Церемонията във френската столица започна в 21:30 часа.

MESSI, MESSI, MESSI...



Look who's here, ready to walk on the red carpet! 👀 #ballondor pic.twitter.com/VbI6riVFx2