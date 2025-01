Евтиният iPhone бе разкрит изцяло в ново видео

Предстоящият iPhone SE 4 се появи няколко пъти под формата на прототип, а ново изтичане на видео още повече затвърждава това, което вече подозирахме: този бюджетен iPhone е заимстван в голяма степен от своите предшественици. Споделено от информатора Majin Bu, видеото показва дизайн, който е истинска компилация от най-големите хитове на предишни iPhone-и.

Задният панел запазва познатата от предишните две поколения SE конфигурация с една камера и разположението на LED светкавицата. Страните и предният профил обаче са ясно вдъхновени от iPhone 14, в комплект с вече познатия прорез в горната част на дисплея - опровергавайки по-ранните слухове за динамичен остров.

Here's what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR