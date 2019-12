Дрогба изпълни желание на Мбапе след 10 години

Дидие Дрогба се справи отлично като водещ на церемонията за “Златната топка”, а един от най-любопитните моменти беше при излизането на сцената на Килиан Мбапе, който зае 6-о място в класирането. Нападателят на Пари Сен Жермен неведнъж е признавал, че Дрогба е бил сред идолите от детството му, а бившата звезда на Челси разказа интересна случка.

“Преди 10 години след полуфинала срещу Барселона в Шампионската лига (б.р. - виж видеото) едно момче дойде при мен и ме помоли да се снимаме. Тогава бях много ядосан от съдийските отсъждания и отказах. По-късно научих, че това е бил Килиан Мбапе. Сега искам да изпълня обещанието си”, сподели Дрогба и си направи снимка със световния шампион.

In 2009, Didier Drogba refused a photo with then-10-year-old Kylian Mbappe after Chelsea lost the UCL semifinal to Barcelona.



Tonight, he made up for it 📸 pic.twitter.com/iHdcELHd1L