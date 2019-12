Ще вземат ли книжката на Дейвид Бекъм отново?

Английската футболна и модна икона Дейвид Бекъм е бил забелязан да паркира неправилно върху жълта линия и да използва телефона си, докато шофира, съобщават медиите на Острова.

Според информацията, която подават Бекъм е изпращал съобщения, докато седял в паркирания си автомобил. Той избрал крайно неподходящо място за целта и затруднил трафика на оживен булевард в английската столица Лондон.

През месец май тази година шофьорската книжка на Дейвид Бекъм му бе отнета за период от шест месеца, като причината и тогава бе, че от полицията го хванаха с телефон в скута - отново докато шофира.

David Beckham is seen parked illegally and using a phone weeks after completing driving ban https://t.co/bXGLuKcadt pic.twitter.com/t1zGLA5lI0