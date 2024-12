Олимпийски шампион от Париж налетя на блондинка, едва го спряха (ВИДЕО)

Вторият мач на Джоел Ембийд в НБА след лечение на фрактура не мина добре, след като звездата на Филаделфия 76-ърс беше отстранен от игра при победата със 111:106 над Сан Антонио Спърс.

Точно преди края на втората четвърт на срещата олимпийският шампион от Париж 2024 се сблъска с Виктор Уембаняма под коша на „шпорите“. Тъй като не беше отсъдено нарушение срещу него, 30-годишният център се нахвърли върху рефера Джена Шрьодер.

Блондинката веднага наказа Ембийд с техническо нарушение и отстраняване от игра. 213-сантиметровият баскетболист побесня още повече, че едва беше озаптен от своите съотборници и треньори. В крайна сметка той напусна полето.

За 14 изиграни минути Джоел Ембийд вкара девет точки и спечели три борби. Тайрис Макси блесна с дабъл-дабъл за Филаделфия – 32 точки и 10 борби. Пол Джордж добави 19 точки, а улови и девет отскочили топки. Уембаняма завърши с 26 точки за Сан Антонио.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАЧОВЕТЕ В НБА

Шарлът Хорнетс – Хюстън Рокетс 101:114

Кливланд Кавалиърс – Юта Джаз 124:113

Орландо Меджик – Бостън Селтикс 108:104

Филаделфия 76-ърс - Сан Антонио Спърс 111:106

Атланта Хоукс – Минесота Тимбъруулвс 117:104

Маями Хийт – Бруклин Нетс 110:95

Ню Йорк Никс - Торонто Раптърс 139:125

Чикаго Булс - Милуоки Бъкс 91:112

Мемфис Гризлис - Лос Анджелис Клипърс 110:114

Оклахома Сити Тъндър – Вашингтон Уизърдс 123:105

Далас Маверикс – Портланд Трейл Блейзърс 132:108

Денвър Нъгетс – Финикс Сънс 117:90

Голдън Стейт Уориърс - Индиана Пейсърс 105:111

Лос Анджелис Лейкърс – Детройт Пистънс 114:117

Joel Embiid got called for charging, then got a tech for berating the ref, then got ejected for yelling at the refs and had to be held back from going after them pic.twitter.com/zkFVgNUU3U