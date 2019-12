Кобрата се закани на Джошуа: Резултатът този път ще е различен!

Топ боксьорът ни Кубрат Пулев се закани да победи Антъни Джошуа, който снощи си върна световните титли във версиите IBF, WBA и WBO, след победа по точки над Анди Руис. Както е известно, Кобрата е официален претендент на Международната боксова федерация (IBF) и 30-годишният Ей Джей е задължен да се бие с него, освен ако не прецени да оваканти тази титла.

Ето какво написа в Туитър Кобрата след снощната победа на Джошуа над Руис:

''Искам да поздравя Антъни Джошуа и Еди Хърн, че си върнаха притежанието на титлата. Очаквам да се изправя срещу Ей Джей в следващия му мач, както наредиха от IBF. Резултатът този път ще е различен. Гарантирам го!''

I want to congratulate AJ and Eddie on regaining the title and look forward to facing AJ in his bout, as the IBF has ordered. The result is going to be different this time, I guarantee it! pic.twitter.com/8d9LifQGLw