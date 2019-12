Милан и Рома "скочиха на маймуните" в Серия А

Италианските Милан и Рома се обявиха срещу кампанията против расизма, която Серия А стартира вчера. Сред инициативите за борба с расизма по италианските стадиони са включени и арт плакати, на които са изобразени маймуни. Това породи сериозни полемики, а „росонерите“ и „вълците“ са сред тези, които се изказаха против тази кампания.

"Изкуството може да бъде мощен посланик, но ние сме твърдо против използването на образи на маймуни за борба с расизма и сме изумени от пълната липса на комуникация при стартирането на подобна кампания", се казва в изявление от Милан.

“В Рома бяхме много изненадани да видим това, което изглежда, че е кампания на Серия А, включваща боядисани маймуни, в социалните мрежи. Разбираме, че от лигата искат да се борят с расизма, но не сме убедени, че това е правилният подход”, пък е позицията на “римските вълци”.

Art can be powerful, but we strongly disagree with the use of monkeys as images in the fight against racism and were surprised by the total lack of consultation. @SerieA_EN pic.twitter.com/M7wFjhsfj2