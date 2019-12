Да бориш расизма с... маймуни

Голям расистки скандал се разрази в Италия. За пореден път. Местните власти решиха да използват образи на маймуни, за да изпратят сигнал в борбата срещу расизма.

Художникът, направил постерите за Серия А, заяви, че „всички сме маймуни”. Отправеният сигнал за борба срещу расизма обаче имаше обратен ефект и предизвика полемика на Апенините. През последните месеци на няколко пъти по италианските стадиони имаше расистки скандирания.

Симоне Фугацото заяви, че е имал съвсем различни намерения. Постерите на маймуни са изложени в централата на Серия А в Милано. Образите на маймуни, редом до надписа „Не на расизма”, обаче, създадоха повече неприятности на футболните власти, отколкото решения на наболелия проблем.

Съвсем наскоро спортният ежедневник „Кориере дело спорт” си навлече гнева на мнозина, след като излезе със заглавие „Черен петък” над снимки на тъмнокожи футболисти, играещи в калчото. Антирасистките организации скочиха на Серия А заради картините с маймуни и призоваха те да бъдат премахнати. Новата кампания не само няма да помогне, но ще има негативен ефект, посочиха те.

