Куриозен момент провали боксов мач (ВИДЕО)

Куриозен момент, който ще се помни дълго, беляза боксова гала вечер в Кейп Таун (Южна Африка).

Представителят на домакините Руан Висер излезе на ринга, за да защитава титлата си, но напусна залата с контузия още преди да е започнал двубоят.



Гигантът се качи на ринга и секунди преди началото на мача си започна да пробва въжетата, като при втория си опит едно от тях поддаде, а боксьорът се оказа на земята с травма.

Контузиите на Висер са в лявата ръка и коляното, като по съвет на докторите той не се боксира във въпросния двубой.

Висер е бивш спаринг партньор на бившия световен шампион Владимир Кличко, като на професионалния ринг е записал 20 мача, в които е победил 18 пъти (17 с нокаут), и е записал 2 загуби.

