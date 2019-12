Това ли е най-грубият фаул, който сте виждали? (ВИДЕО)

Футболистът на нискоразредния аржентински Сосиал Атлетико Телевисион Лукас Торес си навлече гнева на милиони фенове по света с грубо влизане в двубоя с Ла Унион.

При 4:1 за съперника във финала на местната лига и в последните минути на мача той си изпусна нервите и влетя с краката напред в тялото на съперник и предизвика масов бой.

В социалните мрежи набързо произнесоха присъда и обявиха, че Торес е за затвора, а други го определиха като "пълен психопат".

How are the lower leagues in Argentina? I'm glad you asked!



pic.twitter.com/OYrbB0qPsP