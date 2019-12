Официално: Льоклер остава задълго във Ферари

Шарл Льоклер удължи контракта си с Ферари и новият договор е до 2024-а година. Самият той призна за сделката в социалните мрежи и изрази задоволство. В дебютния си сезон във Ферари, Льоклер направи страхотно впечатление и остана на четвърто място в класирането при пилотите, изпреварвайки съотборника си Себастиан Фетел. Той постигна 2 победи и спечели 7 полпозишъна, което е най-много от всички пилоти.

"Невероятно щастлив съм да обявя, че ще остана във Ферари в следващите 5 години. Благодарен съм, че имам възможност да карам в подобен тим. Научих много през първия сезон в тима, което ще се превърна в начална точка за изграждане на връзка между мен и отбора в бъдеще. Ще дам абсолютно всичко от себе си, за да направя взаимоотношенията ни специални и успешни" написа 22-годишният Льоклер.

Extremely happy to announce that I will be staying with @scuderiaferrari for 5 more years. I'm so grateful to be driving for such a team. I've learnt so much during this first year with the team and it is a great starting point to build a strong relationship for the years ahead. pic.twitter.com/3VPtbsCZT1