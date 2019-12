Манджукич подписа с Ал Духаил

Марио Манджукич подписа с катарския Ал Духаил. Хърватският нападател ще играе в Катар като свободен агент, след като прекрати на договора си с Ювентус, който щеше да изтече през юни 2021 година.

33-годишният голмайстор бе свързван с преминаване в Манчестър Юнайтед, но е предпочел да подсили редиците на лидера в катарското първенство. Общо за Ювентус Манджукич има 44 гола в 162 мача, след като се присъедини към "Старата госпожа" от Атлетико (Мадрид) през 2014 година.

Този сезон обаче новият наставник Маурицио Сари даде ясно да се разбере, че няма да разчита на хърватина и той реши бързо да си намери нов отбор. Треньор на Ал Духаил е Руй Фария, дългогодишен помощник на Жозе Моуриньо.

Mandzukic to Qatar. Shame. He had one year at the top level easy. Nice for the pockets though. pic.twitter.com/5hQ757EboR